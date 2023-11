Dopo il Covid | il patriarcato | l’intento è sempre rieducarci

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023)il collettivismo sanitario, che ha devastato il Paese, imposto durante una pandemia a relativa bassa letalità, creando molti più danni di quelli prodotti dal virus, oggi si cerca di realizzare quello educativo, coinvolgendo l’intera nazione in una battaglia, a mio avviso, altrettanto insensata. E se nella lunga notte del-19 si sosteneva che ognuno avrebbe dovuto fare la sua parte, indossando mascherine e vaccinandosi a passo di corsa, oggi si pensa di intervenire in un problema ancor più complesso di quello virale attraverso un corso di educazione sentimentale per tutti gli studenti italiani. L’accusa diA questo proposito, dato che lunedì scorso, nelle Marche, un uomo di 70 anni ha strangolato la moglie coetanea, da tempo malata, dovremmo forse prevedere un corso di recupero serale per chiunque abbia superato ...