Donbass | l' attrice russa Polina Menshikh uccisa insieme a 20 soldati sotto un bombardamento ucraino con missili Himars Usa - VIDEO choc

Ucraina, strage alla festa nel Donbass occupato: attrice russa uccisa da un missile mentre celebra chi li lancia

ODESSA " Polina che vestiva come gli elfi e danzava tra gli spiriti della foresta, Polina che non sparava ma recitava, che non uccideva ma insegnava e dirigeva coreografie, è lei l'ultima vittima ...

Ostuni: La città bianca ospita la poetessa Ucraina Iya Kiva Idea Radio

Polina Menshikh, attrice russa di 40 anni, è morta in Ucraina sotto i bombardamenti delle truppe di Kyiv. Ad annunciarlo è stata l’agenzia statale ...

Polina Menshikh stava cantando mentre il teatro, gremito di soldati russi per il Giorno delle forze missilistiche, è stato colpito da una batteria di Himars.