Domenica In 26 novembre | ospiti e anticipazioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione SpoilerIn, puntata 262023: svelati gliche Mara Venier intervisterà a partire dalle ore 14.00 su Rai Uno. I nomiIN: ECCO GLIE GLI SPOILER DEL 262023- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata diIn, trasmissione televisiva di Rai Uno condotta alla perfezione da Mara Venier, nella quale glisi racconteranno, in via del tutto esclusiva, parlando dei loro trascorsi e dei progetti lavorativi e professionali a cui ...