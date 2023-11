Doku Andre Moscardo e altro ancora

Leggi su justcalcio

Non ci sono dubbi sulla partita della settimana in Premier League, vero? Ci siamo abituati a guardare i grandi scontri tra Manchester City e Liverpool, e abbiamo unpotenziale classico da aspettarci all'Etihad sabato. Penso che se a inizio stagione avessi detto che dopo 12 partite queste squadre sarebbero state separate solo da un punto, il Liverpool ti avrebbe spezzato la mano. Ma i loro progressi sono stati incoraggianti e il City non èla forza vista la scorsa stagione. Con questo in mente, credo che il Liverpool affronterà il fine settimana ...