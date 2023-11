Dl proroghe | Grimaldi Avs | ' 38 voti di fiducia | una media di 3 | 83 decreti al mese'

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "'Abbiamo superato i 46-legge in un anno di legislatura, con ladi 3,83al. 38di. Quando era all'opposizione, a Giorgia Meloni piaceva paragonare l'abuso della decretazione ‘al rapporto fra una mamma ansiosa e il suo bambino'. Sembra che l'ansia stavolta abbia travolto voi". Lo dice Marco, vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in occasione del dibattito sul voto dial Dl. "Ci chiedete di votare l'ennesimo provvedimento surgelato e precotto: disomogeneo e incompleto. Si va dall'acquisto della prima casa, alledi termini finanziari, ai contributi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas ...

Bollette, dall'Ue altri sei mesi di aiuti

Sei mesi in più di sostegni pubblici per far fronte al caro-energia. Le aziende italiane potranno beneficiare della proroga appena approvata dalla Commissione europea. Ideati per far fronte alla guerr ...

Pace fra gli armatori, Mario Zanetti (Costa Crociere) indicato alla presidenza di Confitarma

Alla fine, per riportare pace in casa di Confitarma, c’è voluto Mario Zanetti, da più di vent’anni in Costa Crociere e da pochi mesi amministratore delegato della compagnia genovese, prossimo a divent ...