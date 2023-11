(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov (Adnkronos) - Ha da poco preso il via nell'aula dellala '' dei deputati per ildisul Dl

PNRR, panacea di tutti i mali, o forse no.Le riflessioni di Gabriele Bojano

Molti comuni hanno già chiestoal Ministero dell'Istruzione perché hanno difficoltà nell'... Successivamente sarà possibile richiederloEmail . Per ricevere le nostre notizie in tempo reale ...

Decreto Proroghe: via libera dalla Camera Lavorofisco.it

Decreto Proroghe: via libera al Senato Fiscal Focus

Dl proroghe: al via chiama alla Camera per voto di fiducia

Roma, 22 nov (Adnkronos) - Ha da poco preso il via nell'aula della Camera la 'chiama' dei deputati per il voto di fiducia sul Dl proroghe.

Bonus mobili ed elettrodomestici, cosa cambia con le nuove regole nel 2024: gli importi e come fare domanda

Si tratta dell'ennesimo taglio: nel 2021 si arrivava fino a 16mila euro come soglia massima di sconto, poi il contributo è stato via via tagliato. E il prossimo con tutta probabilità sarà l'ultimo ...