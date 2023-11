Distribuzione Moderna in Sicilia | confronto istituzioni-imprese

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, l’evento “Il ruolo dellain”, organizzato da Regionena e Feder, l’associazione che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta ledella, alimentare e non alimentare, operanti in Italia. Unincentrato sul ruolo fondamentale che svolge il settore distributivo sullo sviluppo del territoriono e, in particolare, sulla rigenerazione urbana, che produce numerosi effetti positivi per le comunità locali sul piano sociale, economico e ambientale.All’incontro, aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Regionena Renato Schifani ...