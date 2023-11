Disordini PSG-Milan | pioggia di multe dalla UEFA ai due club

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 22 novembre 2023)98.000 euro di multa al Paris Saint-Germain per gli incidenti causati durante la partita di Champions League vinta dai francesi in casa contro il3-0 lo scorso 25 ottobre. L’annuncio è arrivato poco fa. Nel dettaglio, l’organo disciplinare dell’Union of European Football Associations ha condannato ilparigino a una multa di 75.000 euro per fumogeni accesi sugli spalti, di 18.000 euro per blocco dei passaggi pubblici e di 5.000 per intrusioni in campo (nel primo tempo di PSG-il gioco era stato momentaneamente interrotto per l’invasione di un tifoso). Le decisioni erano già note nei corridoi dellail 10 novembre ma sono state pubblicate e rese pubbliche solamente nelle ultime ore. Il Paris Saint-Germain sarà soggetto ora a una chiusura parziale del Parco ...