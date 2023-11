Disney+ | le uscite di Dicembre 2023

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, What If...? S2 e gli ultimi episodi di Nuovo Santa Clause Cercasi, tra le novità sudiMovieTele.it.

Disney+: tutti i film e le serie tv in uscita a Dicembre 2023

Nessuno rende omaggio al Natale come+ : indipendentemente dal modo in cui si celebra questa festivita,+ ha qualcosa per tutti. Da Nuovo Santa Clause Cercasi a Percy Jackson e gli Dei ...

Disney+: tutti i film e le serie tv in uscita a Dicembre 2023 Cinefilos.it

Disney+, le migliori Serie TV del 2023 (aggiornate a novembre) ComingSoon.it

The Bikeriders uscirà nel 2024 Le novità sul film cancellato da Disney

Il film è stato cancellato dalla Disney ma, una casa di distribuzione concorrente non ha aspettato molto per acquistarlo.

Biancaneve, Rachel Zegler sul remake Disney: "La principessa diventerà una leader"

L'attrice, attualmente nelle sale con il prequel di Hunger Games, ha parlato del nuovo live-action Disney in arrivo.