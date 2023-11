Disney | la soluzione alla crisi dello streaming è “IRL”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 60 miliardi sui parchi tematici per contrastare il flop dei video Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 36 Il franchise di “Frozen” è uno dei più riusciti nella storia dellaed èuna testimonianza del potere del grande storytelling». Parola di Bob Iger, ceo dirichiamato un anno fa e che per altri due anni (almeno) sarà sulla tolda di comando del colosso di Burbank in cui il suo (allora) successore Bob Chapeck non ha resistito più di un biennio, travolto (anche) dscommessache si è rivelata tutt’altro che il promesso Eden. Intanto in Asia, a Hong Kong, muove i primi passi quella sfida da 6o miliardi di dollari di investimenti in un decennio che passa dai parchi a tema. L’apertura al pubblico di World of Frozen rappresenta il colpo ...