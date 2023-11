Diritto di riparazione | via libera Ue | cosa cambia per smartphone e tablet

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Riparare invece di buttare. può sembrare ovvio, ma così non è. Il Parlamento europeo ha votato a favore del rafforzamento deldi. Con 590 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astensioni, si è aperta così la strada a unmento sostanziale nel modo in cui ci occupiamo della manutenzione dei dispositivi elettronici. Dopo il sì della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco), questo ulteriore passo avanti pone le basi per una rivoluzione nel consumo e nella gestione dei prodotti tecnologici.anziché sostituzione, nuove norme per venditori e produttori Le nuove norme, attualmente in fase legislativa, sono progettate per semplificare e rendere più semplice e vantaggioso il processo die riutilizzo di prodotti come ...