Diremo un altro no | Fiorella Mannoia cambia la sua canzone | il gesto contro la violenza di genere

(Di mercoledì 22 novembre 2023) "Ma non saremo stanche, neanche quando tiancora unsì", questi sono gli ultimi due versi di Quello che le donne non dicono, uno dei brani più conosciuti e amati di. Con quellaha partecipato a Sanremo nel 1987, ma solo oggi ha spiegato che quella frase...

Fiorella Mannoia cambia il finale alla sua canzone: "Vi spiego perché adesso vi diremo ancora un altro...no"

Siamo così, è difficile spiegare. Dal vivo, quella che è ormai diventata e considerata quasi un inno generazionale e un manifesto di genere, adesso è cambiata. Il finale di Quello che le donne non ...

Fiorella Mannoia cambia il finale alla sua canzone: “Vi spiego ... La Repubblica

Fiorella Mannoia e Danilo Rea al teatro Augusteo di Napoli: «Pianoforte e voce, la canzone è libera» ilmattino.it

A Roda libera: io sto dalla parte degli atleti

È solito dire: “Non ho sentimenti”. Forse per vezzo, per difesa: un nascondimento dei suoi alti e bassi del cuore. Di certo, Flavio Roda non mente. La sua stessa storia umana e professionale smentisce ...

Marco Castello: frammenti di un disco amoroso

E che prova piacere nel dire qualcosa che nessun’altro si sognerebbe mai di dire, mescolando sacro e profano, aulico e quotidiano, antiche ninfe e "madonne delle cosce e delle mutandine"; come un ...