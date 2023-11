”Diremo un altro… no” | Fiorella Mannoia cambia il finale alla sua canzone più celebre

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Ho deciso dire ilperché era giusto”. Cosìha spiegato a Repubblica perché, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha voluto modificare le ultime parole del suo brano più famoso, “Quello che le donne non dicono”. “È un brano a cui sono molto legata scritto da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone e che ho portato a Sanremo nel lontano 1987… Ma ho deciso dire ilperché era giusto: dicevo sempre ‘Tiancora un altro sì’, ma non è mica vero… La cantavo e pensavo ‘non è mica detto, perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì?’. Potrebbe essere un forse, o un no. E quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è no”, ha dichiarato in un’intervista la cantante romana, che ...