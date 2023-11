“Dinosauri vivi” | lo spettacolo anti-bullismo di Colombaioni e Vitali

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unoteatrale divertente, leggero, ma tutt'altro che banale. Una delle attrattive, da sempre, maggiormente amate dai bambini. Un tema importante, difficile, di stretta attualità, affrontato con tanta serietà, ma anche col sorriso sulle labbra. Si chiama “”, il nuovoper bimbi di Flavio(erede di una delle più importfamiglie circensi italiane, apprezzata e utilizzata nelle loro opere da maestri come Federico Fellini e Giorgio Strehler) e Clay. La storia messa in scena racconta di uno scienziato pazzo e di un buffo paleontologo tedesco, che hanno trovato il modo di farli riapparire sulla terra i giganteschi animali della Preistoria. In un attimo il pubblico viene catapultato nel “Primo Museo Mondiale con Animali ...