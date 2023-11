Digiuno e carestia

Leggi su lortica

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Praticato da millenni in moltissime culture del mondo, ilè una scelta alimentare che, se eseguita con consapevolezza, è in grado di apportare grandi benefici al nostro organismo. Il corpo umano ha selezionato processi biochimici per vincere la fame. La fame e’ generata dal livello del glucosio nel sangue, quando scende al di sotto di 60 mg / 100 ml vengono attivati alcuni neuroni ubicati nell’ ipotalamo, il regista del nostro metabolismo. La fame e’ funzionale al cervello perché questo organo richiede ogni giorno almeno 100 g di glucosio per avere energia e funzionare. Il centro della fame dell’ipotalamo attiva il sistema nervoso autonomo che agisce sulla massa grassa. Gli adipociti liberano acidi grassi saturi che portati dal sangue arrivano al fegato dove vengono trasformati in corpi chetonici. Queste sono molecole che partono dal fegato per arrivare al ...