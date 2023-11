Diciottenne si opera al seno e muore | il medico ha aspettato 5 ore per chiamare i soccorsi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Aveva impedito alle infermiere dinonostante la sua paziente avesse avuto un arresto cardiaco. Un chirurgo plastico del Colorado è stato condannato al carcere dopo aver causato danni irreversibili alla 18enne Emmalyn Nguyen, che si era rivolta a lui nel 2019 per un’zione al. La giovane è morta il 4 ottobre del 2020, 14 mesi dopo l’intervento in cui aveva riportato danni al cervello, perdendo la capacità di parlare, camminare o cibarsi autonomamente. Era statata da Geoffrey Kim il 1° agosto del 2019, quando andò in arresto cardiaco subito dopo aver ricevuto l’anestesia. Ilaveva inizialmente tentato di rianimare la giovane ma ha poi ammesso di non aver chiamato iper cinque ore. Due infermiere hanno testimoniato al ...