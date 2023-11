Di Giannantonio | il pilota sacrificato in Ducati Gresini per Marquez | «Un’operazione di marketing»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In Qatar la MotoGp è stata vinta da Fabio Diilche al momento non ha moto per il prossimo anno. Il teamdellalo ha lasciato a piedi, gli ha preferito Marc. Lui per tutta risposta domenica ha vinto il primo gran premio della sua vita. La Gazzetta lo intervista. Diggia, ha dato una risposta a chi aveva dubbi su di lei.«Se a Phillip Island dopo il podio avevo detto che non era una rivincita, questa una mezza lo è. Per me e verso un bel po’ di persone che dubitavano di me». Nel 2006 5 punti (sottratti da Elias che vinse un Gran Premio) costarono a Valentino Rossi il titolo. Lei ne ha tolti 5 a Pecco.«In pista non ci si sente, ma dopo il traguardo gli ho chiesto scusa. Però era la mia occasione e dovevo provarci a tutti i costi». Con questi risultati, avrebbe ...