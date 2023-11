Del narrare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gli scrittori tendono solitamente a pensare all’atto dopo che hanno scritto. Mentre scrivono pensano alla trama, ai personaggi, alla lingua, ai dialoghi. Dopo aver composto un’opera si chiedono poi: come ho fatto? Dopo aver letto opere di altri si chiedono: come hanno fatto? “Non v’è dubbio che un narratore vede veramente soltanto mentre narra; anche nel caso di un’esperienza vissuta o di una cosa realmente vista, è solo descrivendola, scrivendola, che si apre una smagliatura nella continuità memoria-invenzione, un’istante di frattura da cui si genera il vedere, la visione”. Lo scrive Daniele del Giudice nella seconda parte del libro , bel volume curato da Enzo Rammairone sulla base dei materiali conservati nell’archivio dello scrittore morto a settembre del 2021 a Venezia, dove viveva, in una calle che parte da Campo San Polo. Del Giudice ha scritto romanzi e racconti, ma ha anche ...