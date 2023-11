Del Genio | “Avete visto cosa sta accadendo Una vergogna”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Paolo Del, critica severamente il sovraffollamento del calendario calcistico e i rischi di infortuni per i giocatori. Notizie calcio Napoli – Paolo Del, ai microfoni di Telecapri, ha espresso un giudizio severo e senza mezzi termini sullo stato attuale del calcio moderno, in particolare sul sovraffollamento del calendario e i rischi che questo comporta per i calciatori. La Denuncia di De Laurentiis Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato tra i primi a sollevare il problema degli eccessivi impegni dei calciatori con le rispettive nazionali. Questa situazione porta spesso a seri infortuni che penalizzano i club. Un esempio lampante è quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che ha subito vari infortuni giocando per la Nigeria. La sua assenza si farà sentire anche quando sarà impegnato in Coppa d’Africa insieme a ...