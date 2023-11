De Vrij in versione sontuosa | fasti del passato in Gibilterra-Olanda

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Stefan dechiude il percorso di qualificazione a Euro 2024 con novanta minuti in(0-6). Prestazioneper il difensore dell’Inter, complice anche il coefficiente di difficoltà inesistente. MINIMO SINDACALE – Condi ieri, che termina 6-0 per gli ospiti, si chiude il percorso di qualificazione a Euro 2024 anche per Stefan dee Denzel Dumfries. Ma solo il primo è sceso in campo ieri sera, anche stavolta per 90 minuti come contro l’Irlanda sabato. E, complice la qualificazione già in cassa e l’avversario quasi innocuo, si è rivista la migliorpossibile di de. Molto simile a quella del biennio di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. OLD SCHOOL – La Nazionale di ...