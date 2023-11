De Laurentiis operato al menisco | intervento riuscito a Villa Stuart

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Desi è sottoposto a unchirurgico almediale del ginocchio destro presso la clinicaa Roma. Notizie Calcio Napoli -Il patron del Napoli Aurelio Deè statooggi, mercoledì 22 novembre, almediale del ginocchio destro. L’chirurgico, perfettamente, è stato eseguito presso la clinicaa Roma dal professor Pierpaolo Mariani. Deè arrivato in clinica alle ore 16 ed è stato dimesso verso le 20, come comunicato dalla società partenopea tramite i propri canali ufficiali. Si è trattato di un’operazione programmata da tempo per ...