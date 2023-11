Ddl violenza sulle donne è legge | in un Aula semivuota via libera dal Senato

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilha dato viaall'unanimità al ddl contro la. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, zero contrari e zero astenuti. L'approvazione è stata salutata con un applauso dall'emiciclo. Il provvedimento, presentato dal ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, prevede tra, l'altro, il rafforzamento delle misure cautelari e dell`uso del braccialetto elettronico, disposizioni in materia di allontanamento d`urgenza dalla casa familiare, il potenziamento delle misure di prevenzione e l'arresto in flagranza differita.L'interlocuzione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per contrastare il dilagare della...