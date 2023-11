(Di mercoledì 22 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Aumentare la visibilità del, renderlo accessibile in tutto il mondo e diminuire il “coverage gap” rispetto alle competizioni maschili. Questi sono alcuni degli obiettivi fissati da, sempre più piattaforma di riferimento del. L’impegno è quello di supportare la crescita di un movimento che, beneficiando dell’aumento del numero dei tifosi, può ambire ad acgli investimenti in brand e sponsor. Alla vigilia di Roma-Ajax, match di seconda giornata della Uefa Women’s Champions League, ha parlato proprio di questo Hannah, co-CEO Women’s football di: “Noi disiamo felicissimi dei numeri della prima giornata della Uefa Women’s Champions League. Rispetto all’anno ...

Dazn casa del calcio femminile, Brown "Aiutiamo a farlo crescere"

ha trasmesso Bayern Monaco - Roma, partita che si è conclusa 2 - 2, gran risultato per la Roma, ricevendo ottimi feedback". La dirigente diha partecipato al panel "The rise of women's role ...

Dazn casa del calcio femminile, Brown “Aiutiamo a farlo crescere ... Il Denaro

Diretta Brindisi-Virtus Bologna: dove vederla in streaming DAZN

LIVE EuroCup - Prometey vs Reyer Venezia: diretta, 20-21 dopo 10'

La Reyer Venezia è in Lettonia per disputare alla Riga Arena la sfida valida come 8^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket contro la ...

LIVE EuroCup - Prometey vs Reyer Venezia: diretta, 1Q

La Reyer Venezia è in Lettonia per disputare alla Riga Arena la sfida valida come 8^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket contro la ...