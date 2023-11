Davis Cup, vigilia Italia tra allenamenti e foto. E spunta Berrettini

L'Italtennis si prepara per il big match di giovedì contro l'Olanda alle Finals dellaa Malaga. La squadra si è allenata alla vigilia dell'incontro contro gli Orange sui campi del centro sportivo Carpena della città in Andalusia. I convocati di capitan Filippo Volandri sono ...

Coppa Davis, David Haggerty: “Il format casa-trasferta non funziona. A Manchester i team ci hanno chiesto le bande in tribuna”

Di fronte ai microfoni della BBC, David Haggerty, il presidente dell'ITF riconfermato nelle scorse settimane con una maggioranza invero schiacciante, ha difeso ancora una volta l'attuale format di Cop ...

Tennis, Coppa Davis, Italia all’esame Olanda: i bookie vedono il passaggio del turno di Sinner e compagni

Come riporta AgiproNews, dopo la grande euforia delle Atp Finals, sale l’attesa per vedere in campo l’Italia nella fase finale della Coppa Davis, in corso a Malaga. Di scena i quarti contro l’Olanda, ...