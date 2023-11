David Holmes | The Boy Who Lived | il documentario dedicato allo stuntman di Daniel Radcliffe

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È ora disponibile: The Boy Who, ilche racconta dellorimasto paralizzato sul set di Harry Potter Quasi certamente tutti conoscerete Harry Potter e i suoi protagonisti, che per anni ci hanno tenuto con il fiato sospeso con le loro avventure. Non tutti però sanno che nel dietro le quinte della saga sono accaduti moltissimi eventi, alcuni purtroppo davvero tristi. Tra questi non possiamo dimenticare ciò che è accaduto a, lodel protagonista, rimasto paralizzato durante le riprese de I Doni della Morte – Parte 1. Ora, l’uomo verrà omaggiato con un, dal titolo– The ...