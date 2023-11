Davanti alla casa di Giulia Cecchettin un muro di fiori e bigliettini A Vigonovo sfila l’Italia intera | “Per te bruceremo tutto”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La firma collettiva di una famiglia, mamma Cinzia, papà Massimiliano, Giorgia, Elisa, Irene: “Forse non cambieremo il mondo domani ma continueremo a urlare…”

Pozzuoli - pugnalato al petto davanti alla discoteca : 23enne in Rianimazione

Pozzuoli - accoltellato davanti alla discoteca : ?vendetta? per uno sguardo di troppo

Milano - Marky Ramone non suona al centro sociale Baraonda davanti alla bandiera della Palestina. Fischi per l’artista – Il video

Sit in dei sindacati di polizia penitenziaria davanti alla casa di reclusione di Asti

Mercoledì 22 novembre 2023 - (SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE

Porgi l'orecchiomia preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno. R. Tieni saldi i miei passi ... che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccidetelia me''. Dette ...

Ex Ilva, presidio dei sindacati davanti alla sede della società: “Necessario il cambio di governance” la Repubblica

Davanti alla cultura del patriarcato destra e sinistra non sono uguali Domani

Palestina. Il mondo dei documentari: “Non è possibile restare in silenzio”

Noi lavoratori e lavoratrici del mondo del documentario non restiamo in silenzio davanti alla realtà, perché è la realtà che ci parla nel nostro lavoro. Non possiamo tacere davanti allo scempio ...

Picchia la fidanzata per costringerla ad abortire, la vittima: «Calci sulla pancia, mia suocera sua complice»

Piange in aula Paola (nome di fantasia) mentre racconta davanti al giudice la sua terribile storia ... Io ero sotto shock ma lo amavo, pensavo sarebbe cambiato». Stando però alla ricostruzione fatta ...