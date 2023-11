Dalla sala alle piattaforme | la migrazione dei grandi registi

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Con l’avvento prepotente di internet negli ultimi decenni, l’esperienza cinematografica è cambiata in toto: se in parte il cinema come struttura ha perso potere, l’altra faccia della medaglia ci parla di un grande sviluppo dello streaming sucome Netflix o Prime Video, che specialmente durante e dopo la pandemia hanno visto le loro utenze più che moltiplicarsi. Ma questo non ha avuto un grande impatto solo sulla fruizione del pubblico, ma anche per quanto riguarda la distribuzione e la produzione. Così stiamo assistendo a sempre più, anche leggendari, passare al dark side delleonline. Vediamo quindi una breve panoramica su la grandedeia cui stiamo assistendo. David Fincher: Il maestro del thriller David Fincher è senza ombra ...