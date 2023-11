Dalla monetina all’Atalanta | il passaggio polemico di Alemao a Bergamo

Quasi un milione e 400mila euro per il cimitero di Novara

... ha aggiunto, "è rappresentatomanutenzione delle cosiddette tombe di famiglia, e quindi di ... come accade in altri Comuni, un servizio di distribuzione di innaffiatoi e palette "a" (...

Alemao dice 62: dalla monetina dello scudetto al biennio bergamasco Calcio Atalanta

Testa o croce La monetina non è imparziale: lo dimostra una ricerca Corriere della Sera

Alemao dice 62: dalla monetina dello scudetto al biennio bergamasco

C’era una volta Alemao, il napoletano onorario che si bergamaschizzò per un biennio tra alti e bassi anche di squadra, leggi retrocessione in cadetterìa, riuscendo a far dimenticare il meno commendevo ...

Fondali preziosi: in Sardegna scoperte 30/50mila monete del IV secolo d.C. Il ritrovamento più grande a livello mondiale

Un vero tesoro adagiato nei fondali, sempre preziosi, della costa nord orientale della Sardegna dove si è battuto il record di 22.888 monete di bronzo recuperate nel 2013 nel Regno Unito, a Seaton.