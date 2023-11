Dalla lite alla partita di calcetto sono passati all’aggressione | tre minorenni presi a pugni

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tre ragazzini, minori di 17 anni,statial culmine di un diverbio in un locale. Il motivo dell’aggressione sarebbe da ricondursi a una discussione avvenuta a luglio scorso durante unadi, tra i partecipanti delle due squadre,quale, una delle tre vittime, vi aveva giocato., l’accusa è di lesioni personali Le tre vittime hanno riportato una prognosi rispettivamente di 7, 15 e 21 giorni. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali in concorso i carabinieri della Stazione di Luzzara hanno denunciatoProcura di Reggio Emilia un giovane di 19 anni residente nel mantovano. LEGGI ANCHE Insultato su WhatsApp, va sul campo di ...