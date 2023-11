Curling | l’Italia surclassa la Turchia e vince il round robin agli Europei! Ora le semifinali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ha travolto lacon un perentorio 10-4 dopo sette end e ha così infilato la settima vittoria consecutivaEuropei 2023 di, confermando la propria imbattibilità sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e non ha avuto alcun problema contro la compagine anatolica, domata in lungo e in largo senza particolari patemi d’animo dall’alto di una caratura tecnica decisamente superiore. Il quartetto tricolore non conosce più limiti in questa rassegna continentale, a cui si è presentata forte di due trionfi negli Slam, e ha così guadagnato matematicamente il primo posto nella fase a gironi: Scozia, Svizzera e Svezia sono all’inseguimento, ma ormai non possono pù superare gli azzurri (che hanno già regolato le tre rivali negli scontri ...