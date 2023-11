Curling | l’Italia strapazza la Finlandia | ottava vittoria agli Europei | il filotto azzurro continua

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023)prosegue nella propria marcia strabiliante2023 die sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna) ha infilato l’consecutiva. Gli azzurri hanno sconfitto lacon il perentorio punteggio di 10-2 dopo sei end e hanno così confermato la propria imbattibilità in questa rassegna continentale. La nostra Nazionale era già certa del primo posto nel round robin, ma non ha fatto sconti al fanalino di coda e ha fornito un’ulteriore prova di forza, rivolgendo un chiaro messaggio alle rivali dirette per il titolo.svetta con otto vittorie all’attivo e domani concluderà la fase a gironi incrociando la Germania, in attesa di conoscere quale sarà l’avversaria nella semifinale di venerdì. Gli azzurri se la ...