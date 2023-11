Curling femminile | l’Italia infila la sesta! Battuta anche la Norvegia | semifinale sicura agli Europei!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Adesso è certo. La Nazionale italiana disi è qualificata alladei Campionati Europei 2023, rassegna in scena questa settimana ad Aberdeen, in Scozia. La matematica è arrivata dopo la sesta vittoria consecutiva messa a referto dalle azzurre, abili a regolare laper 7-5 sfruttandoil successo della Svizzera ai danni della Scozia. Un risultato da capogiro per la squadra guidata da Stefania Constantini che, dopo l’avvio complicato contro la Germania, ha incasellato soltanto risultati positivi, superando le nordiche a seguito un match non particolarmente semplice. Dopo una prima mano annullata, le azzurre marcano due punti nel secondo end sfruttando due ottimi rilasci della skip che, dopo una bocciata e una contro bocciata, piazza la seconda stone a punto ...