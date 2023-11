Cruciani e l’attacco alla sorella di Giulia | “Perché non mi pento”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Durante l’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha risposto alle polemiche sorte dopo le sue parole sulladiCecchettin. “Non un passo indietro, non mi sento colpevole – ha detto il conduttore – nessuno deve sentirsi colpevole per cose che non ha fatto. Non esiste la colpa collettiva, gli uomini non sono tutti degli stupratori assassini e nemmeno molestatori. Per fortuna la stragrande maggioranza, se non la totalità dei maschi italiani e non, è fatta di bravissime persone, altrimenti avremmo una strage”. Il conduttore ha poi criticato la risposta del cantante Francesco Rengamorte della giovane. Secondochiedere “scusa” aè una sciocchezza “mai vista”. Piuttosto, ha aggiunto il conduttore, bisognerebbe scrivere “un’altra cosa”: ...