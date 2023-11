Covid in Toscana | 19 morti nell’ultima settimana E 2 092 nuovi contagi 375 i ricoverati 14 in terapia intensiva

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono stati 19 idi coronavirus, in, nell'ultima(15-22 novembre 2023). Mentre si sono registrati 2.092casi di-19: 654 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.438 con test rapido. Il numero deiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.634.153. A oggi in 2.834 risultano ancora positivi L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 716.159 i vaccini anti-Covid aggiornati a XBB.1.5 somministrati in Italia dall'inizio della campagna autunno-inverno al 19 novembre 2023. E' l'ultimo dato riportato nella dashboard ufficiale che ...

FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 2.092 nuovi casi di Covid-19: 654 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.438 con test rapido. Il numero dei contagiati ...