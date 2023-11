“Così ha agito Filippo Turetta” Via libera all’estradizione

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una pericolosità sociale «evincibile dall’inaudita gravità e manifesta disumanità» che ha mostrato contro la «giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale». Ècheè stato descritto dal gip di Venezia Benedetta Vitolo nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ventiduenne fermato in Germania dopo una fuga di quasi mille chilometri, avvenuta in seguito all’ efferata uccisione dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Detenuto nel penitenziario di Halle, oggi il tribunale tedesco di Naumburg ha dato il viadel giovane: verrà affidato ai carabinieri e riportato in Italia. Anche qui in custodia cautelare. Il viceministro su X ha ringraziato “la giustizia tedesca” per “i tempi rapidi con cui ha operato”. Fermato vicino Lipsia sulla sua ...