Morgan e X Factor, la replica di Fedez: "Non l'ho toccato, semmai il contrario. Su di me affermazioni gravi, se non smentisce ci vediamo in tribunale"

"Non l'ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui, semmai è successo il contrario. Morgan ha dettoe io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto". Fedez replica alle parole con ...

"Cose gravi, lo porto in tribunale...". La bomba di Fedez su Morgan ilGiornale.it

Morgan fuori da X Factor, Fedez minaccia querela: «Ha detto cose ... Open

Morgan a ruota libera su Fedez, gravi accuse

Morgan a ruota libera su Fedez, gravi accuse. In seguito all’annuncio dell’allontanamento ... nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere ...

L’ira di Fedez: “Morgan cacciato da X-Factor per cose gravissime. Su di me smentisca o vado in tribunale”

Striscia La Notizia consegna il tapiro al rapper, che si sfoga: “Sky ieri ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che ad allontanare Morgan sia stato il ‘ ...