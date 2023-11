Cosa può fare il governo per prevenire i femminicidi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilnon può restare in silenzio: dobbiamo chiedercipossiamoperalla luce del tragico caso Cecchettin. Ilo della giovanissima Giulia Cecchettin è un evento tragico, ma purtroppo non ha sorpreso nessuna di noi. La morte di Giulia per mano del suo fidanzato ha un nome:o,. Questa parola purtroppo sembra ancora troppo difficile da pronunciare per la nostra Stampa. Avevo già scritto dio tempo fa (qui). Tuttavia sento che è necessario discuterne ancora, con una nuova coscienza e con la stessa rabbia di sempre, purtroppo. Stereotipi e pregiudizi, infatti, condizionano pensieri ed azioni. Essi costituiscono i mattoni con cui vengono costruiti i muri che separano le persone, ...