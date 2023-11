Cosa manca all’Ue nella lotta alle fake news Report Carnegie

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) A giugno 2022, sull’onda della risposta all’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea si è finalmente decisa (dopo anni di lungaggini) a implementare un sistema per combattere la propaganda e le falsitàsfera digitale. È nato così il Codice di condotta rafforzato sulla disinformazione, presentato dalla Commissione europea e adottato da tutti i grandi motori di ricerca e le principali piattaforme social – salvo X, ex Twitter, che Elon Musk ha tirato fuori dall’accordo-quadro nel maggio scorso. Oggi è volontario, ma nel prossimo futuro questo codice andrà a complementare altre leggi (come il Digital Services Act) con cui l’Ue sta disegnando l’ecosistema digitale del futuro. Nel mentre, agisce come un riferimento per le aziende. Dando seguitopressioni di ricercatori e attori della società civile, queste ultime hanno pubblicato due serie ...