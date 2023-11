“Cosa comporta un assottigliamento del Segmento Uterino Inferiore?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Salve dottore, sono stata dal medico e sono quasi al settimo mese di gravidanza (la prima fatta con con taglio cesareo). Il medico mi ha riscontrato undel SUI.sarebbe di preciso? Ci potrebbe essere pericolo per la mia bambina? Spero in una sua risposta e grazie in anticipo L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.