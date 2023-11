Coppa Davis | Puppo | “Olandesi pericolosi Sinner avrà un po’ di stanchezza | vediamo se farà il doppio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Iniziata la fase finale diin quel di Malaga. A breve il quarto di finale con in campo la nazionale italiana capitanata da Filippo Volandri e guidata dalla stella Jannikche sfiderà i Paesi Bassi. A parlarne, nell’ormai consueta rubrica di Sport2U Tennis Mania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato Dario, giornalista di Eurosport. Sulla sfida con l’Olanda dell’Italia: “I giocatorirestano. Il primo turno è sempre difficile. Bisognerà capire la formazione schierata dagli. Da capire le condizioni di Arnaldi, che ha saltato le ultime tre settimane, mentre Musetti ha ritrovato entusiasmo con l’ingresso in squadra di. Un doppista c’è, è Bolelli, anche se non ha giocato molto nell’ultimo ...