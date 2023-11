Coppa Davis - David Haggerty : “Il format casa-trasferta non funziona. A Manchester i team ci hanno chiesto le bande in tribuna”

Coppa Davis, problemi al braccio per Djokovic in allenamento

... allo Stadio Carpena, il vincitore delle Atp Finals di Torino è sceso sul campo centrale per l'allenamento alla vigilia del match tra Serbia e Gran Bretagna alle Finals della...

Coppa Davis, l'Italia al completo in posa per la foto ufficiale prima della fase finale Corriere dello Sport

Tennis, Coppa Davis, Italia all’esame Olanda: i bookie vedono il passaggio del turno di Sinner e compagni

Come riporta AgiproNews, dopo la grande euforia delle Atp Finals, sale l’attesa per vedere in campo l’Italia nella fase finale della Coppa Davis, in corso a Malaga. Di scena i quarti contro l’Olanda, ...

Pronostici tennis Coppa Davis: Sinner pronto a trascinare l’Italia, vittoria del trofeo a 5,00 nelle quote di Vincitu

Neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche delle Nitto Atp Finals di Torino, che Jannik Sinner deve subito tornare in campo per la Coppa Davis. L’Italia è infatti presente alle finali di Malaga e ...