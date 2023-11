Coppa Davis | domani Italia-Olanda | Sinner singolarista certo | dubbio Arnaldi-Musetti per il secondo

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La pausa per gli appassionati di tennisni è quasi finita. Dopo l’abbuffata delle Atp Finals con Jannikche ha entusiasmato e fatto sognare un Paese intero,tocca alla. In campo torna di nuovo l’azzurro, n.4 del mondo, e con lui la nazionalena che spera di riportare a casa l’insalatiera dopo 47 anni. Il quarto delle Final Eight divede l’...