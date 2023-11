Coppa Davis 2023 | tra Serbia e Gran Bretagna la possibile avversaria dell’Italia Con Djokovic si parte 1-0 | ma attenti al doppio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un’altra settimana dide tennis è appena cominciata a Malaga. Domenica sapremo chi sarà la Nazionale che alzerà l’Insalatiera succedendo al Canada vincitore lo scorso anno. Mentre l’Italia sarà impegnata domani con l’ostica Olanda, ci sarà anche l’altro match dei quarti di finale che decreterà ladella selezione di Filippo Volandri, la sfida tra. Una sfida che si apre a molteplici prospettive, a partire dalla presenza di Novak. Sempre più uomo dei record del tennis contemporaneo, Nole ha impartito una sonora lezione a Carlos Alcaraz prima e Jannik Sinner poi, confermando di avere sempre quella marcia in più da utilizzare quando conta. E diciamoci la verità, contro qualunque selezione o quasi, la ...

Berrettini a Malaga per la Coppa Davis abbraccia i compagni : Sinner reagisce così

Coppa Davis 2023 - Filippo Volandri : “Avremo bisogno di tutti. La presenza di Sinner ci dà una spinta in più”

Tennis - Musetti : “Il 2023 non è stata la mia stagione migliore. Coppa Davis? Vogliamo vincere”

Coppa Davis - problemi al braccio per Djokovic in allenamento

Coppa Davis 2023 - l’Italia si allena a Malaga in vista del match con l’Olanda : presente anche Berrettini

Coppa Davis 2023, Djokovic si allena con un tutore al braccio: la Federazione serba tranquillizza

Novak Djokovic ha indossato un tutore al braccio destro in occasione del suo primo allenamento allo Stadio Carpena di Malaga, sede delle Finals di. Immediatamente si è pensato ad un possibile infortunio , anche perché il tennista serbo se l'è fatto massaggiare a più riprese, lasciando sottintendere come non fosse tutto apposto. La ...

Coppa Davis, l'Italia al completo in posa per la foto ufficiale prima della fase finale Corriere dello Sport

Berrettini a Malaga per la Coppa Davis abbraccia i compagni: Sinner reagisce così

Matteo Berrettini è a Malaga per le finali di Coppa Davis insieme agli altri azzurri. Si allenerà, farà gruppo, sarà in panchina. Nel frattempo oggi ha partecipato alla foto ufficiale di squadra e ...

Coppa Davis, problemi al braccio per Djokovic in allenamento

Perché a Malaga, allo Stadio Carpena, il vincitore delle Atp Finals di Torino è sceso sul campo centrale per l'allenamento alla vigilia del match tra Serbia e Gran Bretagna alle Finals della Coppa ...