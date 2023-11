Coppa Davis 2023 | Sinner pronto a trascinare l’Italia contro l’Olanda | ma il primo singolare può essere quello decisivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo la magica settimana a Torino, Jannikha dato appuntamento a tutti i tifosi italiani a Malaga, perchè da domani la sua Italia comincerà il cammino nelle finali di. La squadra capitanata da Filippo Volandri si troverà di frontein un quarto di finale assolutamente da non sottovalutare e che nasconde molte insidie per gli azzurri. Sicuramente la presenza diè importantissima per, che lo scorso anno era riuscita ad arrivare in semifinale, ma senza poter contare sul supporto dell’altoatesino. Il numero quattro del mondo scenderà in campo per secondoTallon Griekspoor e non sarà comunque una sfida semplice, visto che l’olandese è un avversario ostico sul veloce indoor, come sa bene lo stesso Jannik, che lo ha battuto in ...