Coppa Davis 2023 | l’Italia si allena a Malaga in vista del match con l’Olanda | presente anche Berrettini

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prosegue l’avvicinamento altra Italia e Olanda, valido per i quarti di finale della. Si stando da un paio di giorni all’Estadio Carpena la Nazionale di capitan Volandri, pronta a scendere in campo contro la formazione orange. Oltre ai cinque convocati – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli – èin AndalusiaMatteo, non convocato per questioni fisiche ma sempre vicino alla squadra. Non c’è invece Fabio Fognini, escluso dalle convocazioni e attualmente impegnato in un Challenger a Valencia. SportFace.