Coppa Davis 2023 | Jannik Sinner sfiderà Griekspoor | i precedenti con il solido olandese

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Siamo già in clima. Da domani l’Italia tenterà il nuovo assalto all’Insalatiera che manca da quarantasette anni e sfiorata soltanto nelle ultime stagioni. Rispetto alla semifinale del 2022 ci sarà, reduce da un autunno strepitoso e andato molto vicino a sollevare il trofeo delle ATP Finals, battuto solo da Novak Djokovic. E il suo primo avversario sarà un giocatore assai tignoso come Tallon. L’ha al momento un record di 36 successi e 23 sconfitte nel corso della stagione, forse la più produttiva della sua carriera. Non per niente, il ventisettenne di Haarlem ha conquistato i primi due tornei della sua carriera, il primo a gennaio sul cemento di Pune battendo Benjamin Bonzi, il secondo sull’erba di casa di ‘s-Hertogenbosch superando Jordan ...