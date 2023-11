Copia di Windows non è autentica | risolviamo

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In questo testo, troverai una guida su come correggere l’errore Questadinon è. il testo e cerca la risoluzione. Questadinon èè uno degli errori più comuni nel sistema operativo7 o11/10. Puoi provare a correggere l’errore disinstallando l’aggiornamento KB971033, utilizzando il comando RSOP e altri approcci utili. La comparsa dell’errore “Questadinon è” indica la mancanza di una licenza valida pero il riconoscimento di una licenza contraffatta (per esempio dopo aver utilizzato un crack per ...