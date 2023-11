Conte lancia la “manovra giusta” | “Continuiamo a lottare per un’altra Italia”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) ROMA – “Il piano del governo Meloni per l’è chiaro: tasse e tagli per i cittadini e la sanità, tutele e guanti bianchi per tutti coloro che hanno collezionato enormi incassi sulle emergenze che colpiscono famiglie e imprese”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppepresentando la “”, pensata “a modo nostro, puntando i riflettori su quella parte del Paese che il governo non considera. Insiemeper”, conclude l’ex premier. L'articolo L'Opinionista.

Quindi, il capitolo pensioni: "Facciamo un appello alla Meloni: fermi i tagli alle pensioni di medici, infermieri e insegnanti - dice- Questa ennesima retromarcia gliela chiediamo noi". Il ...

ROMA - "Il piano del governo Meloni per l'Italia è chiaro: tasse e tagli per i cittadini e la sanità, tutele e guanti bianchi per tutti coloro che hanno ...

