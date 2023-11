Coni Salerno | all’associazione Battiti di Pesca il premio ‘Sport e Ambiente’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’Associazionediè lieta di annunciare di aver ricevuto il prestigiosoSpeciale “Sport e Ambiente” assegnato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano () per la Provincia di. Questo riconoscimento di notevole spessore è stato conferito dopo un’attenta valutazione del curriculum dell’Associazione, che si è distinta per la sua eccezionale dedizione alla promozione dellasportiva e alla sensibilizzazione ambientale. La cerimonia di conferimento delle Onorificenze Sportive e Benemerenze Sportive si terrà presso il Palazzo della Provincia diil prossimo 5 dicembre 2023 alle ore 17, rappresentando un momento di grande importanza per l’Associazionedi, attiva da ben dieci anni sul ...