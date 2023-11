“Confessioni alla nostra mamma morta” | l’esilarante dolce video di due sorelle

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “”: così si intitola ilche duehanno postato su TikTok, con il quale raccontano le loro recenti avventureloro madre, scomparsa nel luglio 2022 per un tumore al pancreas. Sara Wollner e Katie Riggins, questi i loro nomi, si sono quindi messe davantitelecamera e, con un mix dizza e ironia, hanno elencato tutto quello che è successo loro da quel tragico giorno. “Queste sono le cose che volevamo confessare”, dichiarano all’inizio del. @sarawollner Confessions to our dead mom #funny #siblinghumor #dayinmylife #viral #trending #sisters #funnytiktok #parentloss #parentlossawareness #fyp #fypage #fyp? #confessions #siblingcomedy ? ...